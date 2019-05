Eesti jalgpallikarikas tuleb aastaks Ida-Virumaale!

Transi peatreener Valeri Bondarenko ütles vahetult pärast mängu Soccernetile, et klubi 40. juubeliaastal oli karikavõit ideaalne kingitus. "Ma olen väga-väga õnnelik. Suur tänu kõigile, kes meie klubi toetavad. Oli väga raske ja emotsionaalne mäng," ütles Bondarenko ja arvas naljatades, et edule aitas kaasa ka tema punane nokats, mis on muutunud klubile hea õnne maskotiks.