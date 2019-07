Karikavõidu järel auku kukkunud Narva Trans ei suuda sealt kuidagi välja ronida

Poole hooajaga on Transil õnnestunud koguda vaid 19 punkti. Neljandal kohal olevast Paidest jääb Narva maha juba 17 punktiga, mida on järelejäänud 18 vooruga järele võtta imekeeruline. Juunis Transi peatreeneri ohjad haaranud mitmetes Venemaa tippklubides treeneritööd teinud Andrei Sjominil ei ole esimestes mängudes mingit moodi õnnestunud näidata, et tema tulekuga oleks meeskond leidnud tee võidule või vähemasti enesekindluse. Transi kollitab jätkuvalt vigastuste laine. Suure hulga põhimängijate eemaloleku tõttu tuleb Narval iga mängu eel nuputada, kuidas 11 enam-vähem ühtlasel tasemel mängumeest kokku saada. See, et osa neist peab mängima neile mitte tavapärastel positsioonidel, avaldab samuti negatiivset mõju nii mängujoonisele kui ka tulemusele.