Jõhvi kettagolfipargi avab maailmameister

Esmaspäeva õhtul undasid vangla naabrusesse rajatud kettagolfipargis trimmerid, et kolmapäevaseks avavõistluseks uus mängupaik kõrgest rohust puhtaks teha.

Viies park Ida-Virumaal

Selle ala suuremaid eestvedajaid Ida-Virumaal Timo Juursalu, keda rohkem teatakse suusatreeneri ja Alutaguse valla spordinõunikuna, sõnas, et Jõhvi omast saab nüüd maakonnas juba viies täiemahuline 18 rajaga kettagolfipark Mäetaguse, Pannjärve, Kiviõli ja Voka oma kõrval.

Jõhvi pargi valmimisel on riigikogust tulnud katuseraha kõrval mängus olnud ka hulganisti selle ala kohalike entusiastide töötunde. Juursalu sõnul oli esialgu plaanis kettakorvid seada üles Jõhvi parki, kuid koos vallajuhtidega leiti, et seal võivad vihisevad kettad jalutajaid häirida, ning nõnda pakuti välja uus koht Jõhvi idaservas, mis jääb vangla ja raudtee vahele.

Parimad mängijad suudavad ketta lennutada kuni 150 meetri kaugusele; et nüüdsest hakkaksid kettad ühtelugu vanglamüüri taha potsatama, Juursalu ei usu. "Planeerisime rajad nõnda, et visatakse vangla juurest eemale," selgitas ta, lisades, et pealegi on kettad mängijatele väärtuslikud ja neid hoitakse väga.

Kolmapäeval kell 18.30 algaval Jõhvi pargi avavõistlusel on platsis ka selle ala maailmameister, ameeriklane Gregg Barsby. Timo Juursalu sõnul osaleb Barsby ka reedel Mäetagusel algaval rahvusvahelisel turniiril "Alutaguse Open" ning seetõttu oli hea kutsuda selle ala tipptegijat avama ka uut parki. Barsby on agar kettagolfi propageerija, kes jagab huvilistele oma kogemusi.

Gregg Barsby. FOTO: Erakogu Gregg Barsby * Maailma paremaid kettagolfimängijaid, kes on karjääri jooksul teeninud auhinnaraha üle 178 000 dollari. * Osalenud karjääri jooksul 397 võistlusel, millest on võitnud 69. * 2018. aastal tuli maailmameistriks.

"Alutaguse Open" on Baltikumi sarja osavõistlus, kuhu on oodata ligikaudu paarisadat osalejat ligemale kümnest riigist: USAst, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Austriast ja mujalt. "See on küllaltki haarav vaatemäng. Mäetaguse rajal on see võistlus väga hästi jälgitav ka pealtvaatajatele," sõnas Juursalu, kelle sõnul on üheks eraldi rosinaks peale klassikalise võistluse veel kauguse peale heitmine.

Augusti teises pooles toimuvad aga Mäetagusel selle ala võistkondlikud maailmameistrivõistlused.

Huvilisi tuleb aina juurde

Ida-Virumaal on kettagolf Juursalu sõnul iga aastaga huvilisi juurde võitnud. Aktiivseid harrastajaid on saja ümber, aga Facebooki grupis Discgolf Ida-Virumaal on liikmeid 250 ringis. "Osa arvab, et nädalamängudel käivad vaid nii-öelda profid, aga tegelikult ongi see parim koht uute huviliste kaasahaaramiseks, sest kogenumad selgitavad ala reeglid, põhitõed ja võtted ära ning kõige parem viis nende omandamiseks ongi praktika," rääkis ta.