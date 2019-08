Pippi Lotta Enok: "Bakuus oli mu kõige emotsionaalsem võistlus!"

Tulemuse poolest võinuks Enok Bakuus osaleda ka odaviske finaalis. Osa treenereid ongi pakkunud, et ta võiks kaaluda ühele alale pühendumist. Ta ise tunnistab, et jah, odavise on seitsmest alast tema lemmik. "Aga hinges tunnen, et mitmevõistlus on see ala, mida ma tahan teha. Ma naudin seda, mida teen. Bakuus oli mu kõige emotsionaalsem võistlus ja see oli superkogemus," sõnas ta.