Kiviõli pump track'i võistlus viib võitjad Šveitsi

Kvalifikatsioonivõistlusi peetakse üle kogu maailma rohkem kui 20 riigis, näiteks Uus-Meremaal, USAs, Prantsusmaal, Jaapanis, Šveitsis, Eestis ja Lätis. Neist radadest on igaühel oma spetsiifika ja keerukus. Kvalifikatsioonivõistluse parim mees ja parim naine saavad täielikult kinni makstud reisi finaalvõistlusele, et selgitada välja maailma kõige kiiremad sõitjad.

Seikluskeskuse juht Janek Maar tõdes, et neil on au omada ühte 13st Baltimaade ringrajast. "See on uus spordiala ja me ootame, et näeme seda peagi ka olümpiamängudel," ütles ta.