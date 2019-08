Mäetagusel selgub sel nädalal maailmameister - kohal on 17 riigi koondised

Maailmameistrivõistluste tehnilise direktori Timo Juursalu sõnul on tiitlivõistluste võõrustamine Ida-Virumaal Eesti kettagolfile suurepärane tunnustus ja usaldus, mis aitab selle ala arengule kaasa. "Loodan, et raja äärde tuleb ka rohkelt pealtvaatajaid - tegu on vaatemängulise ja emotsionaalse spordialaga," ütles ta.