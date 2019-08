600 noort korvpallurit pidasid kolme päevaga 125 matši

Kõigi seni toimunud 26 turniiri korraldamisega seotud olnud Priit Käen sõnas, et nii suure osalejate arvuga turniiri korraldamine on siinseid mängusaale ja majutusvõimalusi arvestades võimete piir. Mängud toimusid Jõhvi spordihallis ja vene põhikoolis ning Kohtla-Järve spordihoones ja Maleva põhikoolis Ahtmes. Turniiril osalesid 10-18aastased korvpallurid.

Raul Rõõmuse ettevõtmise jätk

Sellist noorteturniiri hakkas korraldama korvpalliklubi HITO president Raul Rõõmus, kes suri eelmise aasta kevadel. Nüüd peeti sama turniiri teist korda tema mälestuseks. "Raul seadis lati kõrgele ja ega me saa seda nüüd allapoole lasta. Tema põhimõte oli, et kõikide vanuseklasside poisid peavad saama omasugustega mängida, ja seepärast ongi osalejate arv nii suur," tõdes Käen.

Tema sõnul poleks sellise turniiri korraldamine mõeldav paljude vabatahtlike abita. "Mõned on võtnud selleks ajaks ka lausa puhkuse ja sõitnud Eesti eri otstest siia, et tulla nendele mängudele näiteks kohtunikuks. Kunda korvpalli eestvedaja Jaak Jalakas on näiteks igal aastal sel turniiril kohal olnud, kas siis oma võistkonna treeneri või kohtunikuna."