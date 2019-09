Opositsioon soovib tagandada Aleksei Naumkini Jõhvi abivallavanema kohalt

Avalduse ette lugenud volikogu liige Teet Enok märkis, et Naumkin ei ole suutnud täita volikogu seatud ülesandeid juhtida oma valdkonda teadmistepõhiselt, ausalt ja erapooletult. "Oma tegevusega on ta näidanud, et ta ei tegutse mitte vallaelanike, vaid kitsa kohaliku poliitilise jõu huvides. Ta on lihtsalt nende sõdur," sõnas Enok, lisades, et seda kinnitab ka Naumkinile esitatud arupärimiste sisu.