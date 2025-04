Nii pöördus politseisse naine, kes andis teada, et tema 95aastasele emale helistanud kelmid olid väitnud, et tütar on sattunud avarii tõttu haiglasse. Probleemi lahendamiseks küsiti emalt raha ja elukoha aadressi. Seejärel tuli tema kodu ukse taha pettur, kellele 95aastane naine andis sularahas 11 500 eurot.