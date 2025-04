Narva-Jõesuu linnavalitsus palub muuli ehitusplatsilt eemale hoida

"Saame täiesti aru, et uue muuli ehitus tekitab palju põnevust − see on oluline sündmus meie linnale ja rannapiirkonnale. On rõõmustav näha teie huvi ja kaasamõtlemist. Samas tuletame meelde, et tegemist on aktiivse ehitusalaga ning selle territooriumile sisenemine on kõrvalistele isikutele rangelt keelatud, seda nii ranna, jõe kui ka tuletorni poolt. Isegi kui kuskil võib näida, et piirdeaed on puudulik või selles on avaus, pole see kutse ega luba alale siseneda," rõhutas omavalitsus sotsiaalmeedia postituses inimeste ohutuse tagamist.