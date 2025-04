"Eestikeelsele õppele üleminek vajab ka muutunud õpikeskkonda ja nende koolide valmimine on väga oluline osa kogu reformist. Reformi on ette võtnud riik ja toetab kogu oma võimuses selle elluviimist," selgitas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas Põhjarannikule.

"Teiseks, ehitus tehakse Euroopa Liidu vahenditest ja me peame tagama, et see ka tähtajaliselt valmis saab. Seega aitame kanda omafinantseeringu riski, et selle taha ei jääks nende koolide valmimine õigeaegselt," lisas minister, kes allkirjastas asjakohase käskkirja eelmisel nädalal.