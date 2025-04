Sõjaohu korral evakueeritakse Ida-Viru elanikud suure tõenäosusega just sinna

Päästeameti kriisivalmiduse talituse juht Erkki Põld ütles, et tegelikult pole praegu väga konkreetselt teada, keda kuhu sõjaohu korral evakueeritakse. "Kui tuleb evakueerumise korraldus, siis päästeamet ütleb, kuhu tuleb liikuda. See sõltub alati konkreetsest olukorrast ning siis ütlevad kaitseväelased, missugused piirkonnad on ohtlikud ja missugused mitte," sõnas ta. Ta lisas, et vaikimisi on küll kokku lepitud, et kui Ida-Virumaalt on tarvis inimesi evakueerida, siis oleks sihtkoht nii Kesk-Eesti kui ka Lääne-Eesti mandriosa. "Tallinna me suurt inimvoolu ei suuna, sest siin on niigi tihe asustus ning meie eesmärk on jaotada elanikkond ühtlaselt Kesk- ja Lääne-Eestisse," lausus Põld.