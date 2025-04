Mees kandis kelmidele üle suure summa

Narvas ähvardati meest relvasarnase asjaga

Lüganusel ründas poeg ema

Naine mässis raha enne petturile loovutamist rätikusse

3. aprillil helistas väidetav politseiametnik 83aastasele naisele ning teatas, et naise lapselaps on sattunud liiklusõnnetusse ja teise poole tervisekahjustuse raviks on vaja raha. Naine pani käterätiku sisse 2350 eurot ning andis üle tema juurde koju tulnud võõrale mehele.

Andis enda nimele võetud laenuraha kelmidele

3. aprillil helistas 59aastasele mehele väidetav Omniva töötaja, ütles, et mehe nimele on tulnud saadetis, ning küsis mehe väidetava tuvastamise eesmärgil tema isikukoodi. Siis helistas mehele väidetav Swedbanki töötaja, kes teatas, et mehe nimele on vormistatud mitmeid laenutaotlusi ja nende tühistamiseks tuleb mehel järgida helistaja juhiseid. Seejärel vormistati mehe nimele laen Bondoras. "Swedbanki töötaja" veenis meest pangast laenatud raha välja võtma ning kahele erinevale pangakontole saatma. Kokku tegi mees ülekandeid 6640 euro eest.