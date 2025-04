Kohtla-Järve kuulutas välja aasta suurpere konkursi

"Tegemist on aunimetusega, mis antakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt kolm last," teatas linnavalitsus.

Aunimetusele võivad kandideerida kolme või enama lapsega pered, kelle lapsed on tublid linnaelanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutsevad või on tegutsenud aktiivselt linna elus. "Kandidaadi tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale. Perekond on iseseisvalt toimetulev ja igati aktiivne, kõik pereliikmed on tublid ja töökad ning eeskujuks teistele," loetles linnavalitsus kandidaatidele esitatavaid tingimusi.