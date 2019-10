Vaba Lava teatrikeskus küsib Narva maksumaksjatelt 100 000 eurot aastas

Tellijale

SA Vaba Lava asutaja ja tegevjuht Märt Meos ning SA Vaba Lava Narva teatrikeskuse juht Anželika Shticalov saatsid Narva linna juhtkonnale pöördumise, milles küsisid teatrikeskusele toetust: "Linnaeelarve on ca 87 miljonit aastas, Vaba Lava Narva aga küsib toetuseks 100 000 eurot aastas ehk alla 1/1000 linnaeelarvest."

Pöördumises on märgitud, et 100 000 eurot aastas alates 2020. aastast vajab teatrikeskus ürituste korraldamiseks ja majanduskulutuste katmiseks. Peale selle avaldatakse pöördumises soovi, et Narva toetaks tulevikus ligikaudu 80 000 eurot maksva sünkroontõlkeaparatuuri soetamist.