Jõhvi paigaldab prügistajate vastu kalmistu juurde tõkkepuud

Jõhvi vald on kalmistule eelkõige prügikonteinerite piirkonda paigaldanud ka valvekaameraid, kuid see pole prügi toomist surnuaiale lõpetanud. "On olnud juhtumeid, kus on tänu kaameratele ka vahele jäädud, aga siis on hakatud seda prügi panema mujale, kuhu kaamerasilm ei ulatu. Selleks, et katta kogu kalmistu piirkond kaameravalvega, on neid tarvis paigaldada vähemalt paarkümmend, kuid see on vallale rahaliselt keeruline, sõnas abivallavanem.