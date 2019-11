Narva Trans lõpetas kodupubliku ees hooaja võidukalt

Tammekal on üks punkt rohkem, ent viimases voorus seisab ees mäng Nõmme Kaljuga, kes vajab hädasti võitu heitluses hõbemedalite pärast. Transi ootab laupäeval ees Saaremaa reis, kus tuleb hooaja viimane mäng pidada FC Kuressaarega, keda juhendab kevadel Transist hundipassi saanud lätlane Dmitrijs Kalašnikovs. Narva jaoks peaks võit andma võimaluse tõusta sel hooajal viiendaks (eeldusel, et Tammeka Kaljut ei võida), samas võitleb Kuressaare iga punkti eest, et vältida üleminekumängudele sattumist. Kalašnikovsile on vastasseis Narvaga nagunii põhimõtteline.