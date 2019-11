Transile jääb tänavusest aastast ere sähvatus hallis hooajas

Laupäeval võitis Trans Saaremaal hooaja viimases mängus Eduard Golovljovi väravast 1:0 Kuressaaret. Et aga Tartu Tammeka üllatas samal ajal 3:2 võiduga Nõmme Kalju üle, ei õnnestunud Narval kuuendast kohast ettepoole tõusta.

Aastakümneid Narva jalgpallielu vedanud Transi president Nikolai Burdakov sõnas, et kuigi meistriliigas loodeti oluliselt enamat, ei saa hooaega tänu karikavõidule läbikukkunuks pidada. "Karika võitmine on siiski klubi ajaloos ere lehekülg, mille üle tasub uhke olla," ütles ta.

Pani peatreeneritega mööda

Burdakovi sõnul tulenes oodatust kesisem punktisaak meistriliigas tema vigadest meeskonna peatreenerite valimisel. Eriti suur mõõn tabas meeskonda suvel, kui Transi peatreeneriks palgati Venemaa kuulsa jalgpallitreeneri Juri Sjomini poeg Andrei Sjomin. "Tema töö jäi väga-väga kaugele sellest, mida temalt oodati," tunnistas klubi president.

Eesti jalgpallivaatlejad on Burdakovi kritiseerinud selle eest, et ta andis juba kevadel hundipassi lätlasele Dmitrijs Kalašnikovsile, kelle juhendamisel lõi küll Trans avaringis vähe väravaid, kuid tänu heale kaitsele teenis avaringis siiski tublisti punkte ja püsis liidrite kannul. Burdakov jääb hooaja lõpus ikkagi endale kindlaks ja ütleb, et pani Kalašnikovsi peatreeneriks kutsumisega mööda. "Ma ei leia, et meeskond mängis tema ajal hästi. Me ei kaotanud küll nii palju punkte nagu suvel, kuid siiski," sõnas ta.

Üheks põhjuseks, miks pealinna klubidele on Narval keeruline vastu saada, on ka liialt napp koosseis. Kui mõni põhimeestest vigastusega rivist langeb, siis pole sageli võrdväärset asendajat varumeeste seast võtta. "See on enamiku väljaspool pealinna tegutsevate klubide probleem. Noored kipuvad kõik Tallinna ja seepärast jagavadki juba aastaid medaleid põhiliselt pealinna meeskonnad omavahel. See pole spordi seisukohast sugugi hea," rääkis Burdakov, märkides, et sel aastal Tallinna kolmele suurklubile kõvasti vastu hakanud Paide linnameeskond on ka õigupoolest pealinna sats.

Hea hüppelaud karjääris

Mitmed sel hooajal Transi tugevdanud võõrmängijad suure tõenäosusega uuel hooajal Narvas enam ei jätka. Eesti rahvuskoondises mänginud värvavavaht Marko Meerits ja poolkaitsja Joseph Saliste püüavad leida uuel aastal tööd mõnes välisklubis. "Eks näis, kuidas see neil õnnestub. Saliste jäi meie juures oldud aastaga väga rahule. Ta oli siiralt tänulik, et sai meie klubis jalgpallurina areneda järgmisele tasemele," ütles Burdakov, lisades, et ideaalne oleks, kui järgmiseks hooajaks õnnestuks tuua Narva mujalt Eestist kolm-neli sellist Saliste-taolist mängijat, kes näevad endale siin head hüppelauda edasiseks.

Transi tänavustest välismaalastest andis enim kõneainet Ameerika ründaja Eric McWoods, kes 13 tabamusega osutus ka meeskonna tänavuse hooaja parimaks väravakütiks. Kui kevadel paistis McWoods platsil silma eelkõige erakordse kiirusega, siis hooaja jooksul küpses ta ka taktikaliselt ja tehniliselt. "Ta tegi meie juures pika sammu edasi. Kuid temaga tuleks veel kõvasti tööd teha. Rääkisime temaga enne tema ärasõitu, et tema enda arengu huvides oleks mängida veel üks aasta meie juures ja liikuda siis järgmisele tasemele. Ta pidi mõtlema ja andma 10-15 päeva jooksul vastuse. Aga tema edasise karjääri asjus on oluline sõna ka perekonnal ja eelkõige emal," sõnas Burdakov.

Hiljemalt detsembris loodab Burdakov lüüa käed ka meeskonna uue peatreeneriga. "Otsingud käivad ja tahan tänavu tehtud vigu vältida," sõnas ta.