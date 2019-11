"Türgi kindral" tuleb Narva tagasi

2018. aasta augustis esimest korda Transi peatreeneriks saanud Özcan tüüris meeskonna Eesti meistriliigas neljandaks. "Türgi ajast" jäi Narva meeskonnale silmapaistvalt hea bilanss: 16 mängust 10 võitu, kaks viiki ja neli kaotust. Eriti tähelepanuväärne oli, et Özcani juhendatav Trans sai tuntuks kui alistamatu kindlus, sest esimest korda said vastased Narvast jagu alles kümnendal katsel.

Tänavu keerles treeneripingil karussell

Burdakov oli huvitatud tema teenetest ka tänavusel hooajal, ent Özcan naasis perekondlikel põhjustel kodumaale ja sai mullu novembris Türgi esiliigaklubi Adana Demirspor abitreeneriks. Selles ametis püsis ta vaid veebruari alguseni.

Trans ei suutnud sel hooajal kuidagi leida sobivat treenerit. Hooaega alustas noor lätlane Dmitrijs Kalašnikovs, kellele Burdakov ütles töökoha üles juba kevadel. Ajutiselt juhendas meeskonda klubis põhikohaga noori treeniv Valeri Bondarenko, kelle ajal võideti Eesti karikas. Osas mängudes oli treeneripingil ka meeskonna poolkaitsja, Elevandiluurannikult pärit Irie. Juunis sai peatreeneriks Venemaa kuulsa peatreeneri Juri Sjomini poeg Andrei Sjomin, kelle eestvedamisel kiskus aga meeskonna mäng sootuks sohu ja augustis saadeti ka tema Narvast minema.

Hooaja lõpuni tüüris meeskonda abitreener ja oma klubi endine mängumees Oleg Kurotškin, kes tegi seda vägagi edukalt: 13 mängust 8 võitu, viik Nõmme Kaljuga ja neli nappi 0:1 kaotust meistriliiga liidermeeskondadele.

Mängijad tervitasid otsust

Nikolai Burdakovil oli Özcani tagasitoomine juba pikemat aega mõtteis. "Sõelal oli veel mitu kandidaati, aga eelistasime teda, kuna ta juba tunneb nii meie meeskonda kui ka Eesti jalgpalli," lausus ta.

Klubi presidendi sõnul jättis türklane talle 2018. aasta sügisel hea mulje, mida kinnitasid ka tulemused. "Oli näha, et ta tegi tööd hingega, mõtles põhjalikult läbi nii iga treeningu kui iga mängu ning ka meeskond võttis ta hästi omaks. Ka nüüd, kui tegime teatavaks, et ta tuleb tagasi, avaldasid mängijad selle üle rahulolu."

Samas ei loo Burdakov illusioone, et ainuüksi eduka peatreeneri tagasitulek Transile järgmisel hooajal tänavusest rohkem punkte toob. "Tuleb arvestada, et 2018. aasta suvel liitus ta hooaja teises pooles juba valmis meeskonnaga. Kuigi suur osa mängijatest on samad, tuleb leida ka uusi mängijaid. Meeskonna ettevalmistamine hooajaks talvistes tingimustes on temale kindlasti uus kogemus," arutles ta.

Burdakovi sõnul saabub Özcan Narva jaanuari alguses, seni käib meeskonna komplekteerimine ja juhendamine sidevahendite abil.

Uutest mängijatest on Trans löömas kätt ühe Ukraina ründajaga. "Ta on kolm kuud juba meie juures olnud ja näidanud, et ta on hea löögiga jõuline ründaja," selgitas Nikolai Burdakov.