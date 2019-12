Ida-Virumaa noormees pääses platsile Itaalia jalgpalli kõrgliigas

2018. aasta märtsist 16aastasena Narvast Itaalia kõrgliiga klubi Ferrara SPALi noortemeeskonda siirdunud oli sel aastal juba kolmel korral jõudnud põhimeeskonna varumeeste pingile. Pühapäeva õhtul oli kohtumises Itaalia ühe kuulsaima klubi AS Roma vastu kulunud 73 minutit, kui Ida-Virumaa noormees astus ajaloolises sammu: sekkus 18aastaselt Serie A mängu.

Georgi Tunjov on Mart Poomi ja Ragnar Klavani kõrval alles kolmas Eesti jalgpallur, kes saanud platsile Euroopa tippliigades.

Poolkaitses tegutsev Tunjov oli platsil vastamisi selliste jalgpallitähtedega nagu Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pellegrini ja mitmed teised. Tema mängutuleku ajal oli SPAL kaotusseisus 1:2. Enne kohtumise lõppu vormistas Armeenia praegune parim vutimees Henrik Mhitarjan AS Roma võiduskooriks 3:1.

Tunjovi koduklubi on 16 vooruga kogunud vaid 9 punkti ja on Serie As praegu viimasel, 20. kohal.