Talpase turniiri võit lubab maadlejatel rinna kummi lüüa

Kohtla-Järvelt pärit Paeväli, kes on noorteklassis ka ise raskekaalus selle turniiri võitjaks tulnud, tõdes, et Talpase turniir on kujunenud treeneritele tähtsaks võistluseks, kus testida oma õpilasi ja seada selle põhjal eesmärk kogu aastaks. "Siin võitmine on auasi ja maksab maadlejate ringkonnas," sõnas ta.