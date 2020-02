Ministrid ei osanud Ida-Virumaa tuleviku kohta konkreetseid vastuseid anda

Nii Taavi Aas, Jaak Aab kui ka Kadri Simson tõdesid neljapäeval Kohtla-Järvel, et energeetika puhul on Euroopa Liidus veel palju lahtisi küsimusi ja seetõttu on keeruline teha ka täpsemaid plaane Ida-Virumaa elu tugevasti mõjutava põlevkivitööstuse tuleviku kohta.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik