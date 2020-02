VIDEO Kohtla-Järve gümnaasium ja slaavi põhikool tähistasid ühisel väliaktusel Eesti sünnipäeva

Põhikooli staadionil toimunud aktusel osalesid peale kahe koolipere ka kohalikud lasteaiad ning linnarahvas.

"See on ajalooline hetk, kus korraga niipalju inimesi on tähistamas Eesti Vabariigi sünnipäeva siin Kohtla-Järve slaavi põhikooli staadionil," sõnas Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.

Läinud sügisel tegevust alustanud riigigümnaasiumi direktor sõnas, et uus kool on tulnud Kohtla-Järvele, et pakkuda tuge, vaimuvalgust ja abi selleks, et meie noored saaksid kasvada täisväärtuslikeks Eesti kodanikeks, kes tagavad meie rahu ja õnne.

Aktusel kõlasid peale Eesti hümni ka Kohtla-Järve gümnaasiumi ja slaavi põhikooli hümnid.

Kaitseväe tehnikat ja relvi tutvustasid aktusel Viru pataljoni võitlejad.