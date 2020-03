Tellijale

Tunjov tuli Kurotškini (pildil) juurde Narva Transi trenni 6aastaselt ja harjutas tema käe all kümme aastat kuni SPALi noorteakadeemiasse siirdumiseni 2018. aasta kevadel. Et tal on õnnestunud nii lühikese ajaga murda maailma ühe tugevama vutiliiga põhikoosseisu ja teenida juba mänguaega, on ka Kurotškinile üllatav.