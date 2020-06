Narva on hädas kohtunike ja oma närvidega

Eelmises kohtumises eemaldas kohtunik vaheajal platsi äärest punase kaardiga Transi presidendi Nikolai Burdakovi ja mänedžeri Konstantin Burdakovi ning jalgpalliliit trahvis klubi 200 euroga. Nüüd ootab distsiplinaarkaristus ilmselt ka Transi türklasest peatreenerit Cenk Özcani, kes oli pärast mängu ERRile antud intervjuus halastamatu kohtunike tegutsemisele hinnangut andes. "Kuhu jääb õiglus?! Vaadake penaltit ja kaarte − kuidas me saame nii mängida? Väga raske on mängida viieteistkümne mängija vastu, eriti ise kümnekesi olles," sõnas ta, andes selge vihje, et kohtunike brigaad on vastaste poolt ja Transi vastu.