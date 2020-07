Aafrika mehed tõid Transile kolmanda võidu

See oli Geoffrey kuues värav meistriliigas.

Hooaja alguse mõõnast välja tulev Trans on meistriliigas14 vooruga kogunud 13 punkti, neist 10 viimase nelja mänguga. Kaheksandalt kohalt veel sammu võrra ettepoole jõudmiseks tuleb järgmises voorus jagu saada FC Kuressaarest.

Esiliigas mängival Kohtla-Järve JK Järvel ei õnnestu aga august kuidagi välja tulla. Laupäeval jäädi kodustaadionil 1:2 alla tabelipõhja lähikonkurendile, Pärnu jalgpalliklubile. 14 vooru järel on JK Järvel tabelis null punkti (hooaega alustati kolme miinuspunktiga ja tänu kolmele viigile on jõutud nullini) ja üheksandal kohal olevast Pärnust lahutab juba 12 punkti. Masendav on JK Järve väravate suhe 4:31.