Mirotvortseva jättis selja taha enamiku meeskonkurentidest

Mirotvortseva ei korranud küll sel aastal Kadriorus ligemale 30kraadises palavuses mullu sooritatud vägitegu, mil ta jättis selja taha ka kõik mehed ja aeg oli tema nimel olevast Eesti rekordist üle kahe minuti aeglasem, kuid näitas, et on ka võistlustevaesel koroonahooajal heas vormis. Tema seekordne võiduaeg 50.11,22 on hooaja täiskasvanute Euroopa edetabelis 19. ja maailma edetabelis 35. tulemus. Meestest oli rajal ainsana temast kiirem Virgo Adusoo.