Jõhvi tuli veel kaks motokrossitiitlit

On üldteada tõde, et eestlastel koostöö pahatihti ei klapi ning tekivad dubleerivad ja võistlevad rühmitused. Erandiks pole ka motokross ja nii on võimalik ühel aastal mitu tiitlit võita. Just sellega sai hakkama Krissu Konoplitski, kes laupäeval krooniti ka Eesti hobikrossi liiga naiste meistriks.