Alutaguse valla spordijuht sai presidendiks

Timo Juursalu tõdes, et otsus kandideerida alaliidu presidendiks ei tulnud kergelt. “Aga lõpuks ma leidsin, et minus on seda tahet. Discgolf on olnud väga suur osa minu elust ja ma tahan proovida anda discgolfile rohkem, kui mul on," sõnas ta kutsudes klubisid üles tegema seda spordiala Eesti riigi silmis suureks. "Endast rohkem andmine ei ole minu jaoks midagi uut. Endise spordimehena naudin eneseületusi ja loodetavasti olen seda teile oma tegemistega ka tõestanud."

Timo Juursalu on olnud Eesti Discgolfi Liidu spordi-tehnilise komisjoni liige ja esimees. Ta on olnud mitmete rahvusvahelise suurvõistluse korraldamise eestvedaja. Suuresti täna temale on Ida-Virumaa kettagolfipargid Mäetaguse ja Pannjärvel muutunud viimastel aastatel Eesti selle ala harrastajate meelisvõistluspaikadeks.