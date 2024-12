Kauksis elektriliinide ehitust takistades politseinikku rünnanud mees sai tingimisi vangistuse

Viru ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistus puudutas 2023. aasta novembris Alutaguse vallas Kauksis toimunud juhtumit, mis sai alguse kõrgepingeliinide ehitusest, millele Margus oli vastu, kuna liine rajati üle talle kuuluva kinnistu.

Päev enne sündmust helistas Margus häirekeskusesse ja teatas, et tema kinnistul toimuvad omavolilised ehitustööd. Kõnes nõudis Margus, et ametivõimud lõpetaksid tegevuse 24 tunni jooksul. Kui seda ei juhtu, lubas Margus probleemi ise lahendada. Politsei selgitas välja, et kuigi liinide ehituse üle on vaidlus, pole ehitust õigusvastaseks kuulutatud.

Päev pärast Marguse kõnet häirekeskusesse kutsusid ehitajad politsei Marguse kinnistule. Taas kord selgitati mehele, et liini kahjustamine on õigusrikkumine, kuid Margus ei võtnud neid kuulda. Politseinikud nägid, kuidas Margus kinnitas ehitustööde käigus tema kinnistu kohale tõmmatud pilootjuhtme nööriga maa külge, et ehitustööd ei saaks jätkuda, ja lubas juhtme läbi lõigata.

Politseinikud sisenesid kinnistule ja palusid mehel endaga kaasa tulla. Margus ei allunud politseinike korraldusele, ägestus ja lõpuks ründas üht politseinikku, tekitades talle kergemaid vigastusi. Margus peeti kinni ja tema suhtes alustati kriminaalmenetlust võimuesindaja suhtes vägivalla tarvitamise pärast.

"See juhtum on äärmuslik näide sellest, kui kaugele võib minna üks olmetüli. Kui on vaidlus selle üle, kas kellelgi on õigus midagi teha, tuleks see selgeks vaielda kohtus, mitte hakata võõrast vara kahjustama ja veelgi enam sündmusele reageerivate politseiametnikega kaklema. Vägivald ei too lahendust, vaid süvendab probleemi," selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Paul Pikma, kelle sõnul kinnitab seda seisukohta ka menetluses langetatud kohtuotsus.

20. detsembril avaldatud Viru maakohtu otsus pole jõustunud.