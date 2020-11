Reinar Halliku korvpallikooli noored põrmustavad vastaseid üle Eesti

Reinar Halliku sõnul näitavad need tulemused, et koolis on treenerid teinud head tööd ning poisid on hakanud nõudmistest aru saama ja arenevad silmanähtavalt. Ta tõi näiteks, et U16 poisid, kes said nädalavahetusel 37 punktiga jagu SK Nord/Cramost, said veel aasta tagasi samalt vastaselt ise 30 punktiga pähe. "Need vastased on kõik pikka aega tegutsenud korvpallikoolid, kus tehakse samuti head tööd. Aga kui tulemusi vaadata, siis ilmselt teeme meie praegu mõningaid asju veel paremini," sõnas ta.