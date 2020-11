Hallik tõi juurde teise ameeriklase, HITO/Karjamaa kogenud meistriliiga mängumehe

Seob meeskonna paremini kokku

Kuigi Austraalias ta regulaarselt ei treeninud, on Saare-sugune mängumees Käeni sõnul HITO/Karjamaale tugev abijõud. "Teise liiga jaoks on ta ka praeguses vormis väga hea mängumees. Tema mängu juhtimise, platsi nägemise ja teravate olukordade tekitamise oskused pole kusagile kadunud. Ta on meil esimese ja tagumise liini ühendamisel väga vajalik vend. Kui mõni noorem võistkond hakkab meid üle platsi taga ajama, siis on meil üks kindel mees juures, kellelt palli naljalt kätte ei saa," rääkis Käen.