Uustalu puhul on tavaline, et finišisse jõudes langeb ta kui niidetult. "Kui ma jõuan üle finišijoone nõnda, et jään suuskadele püsti seisma, siis tekib tunne, kas olengi üldse pingutanud. Kui üle finišijoone jõudes maha langedes on okse või vere maitse suus, siis tean, et olen endast kõik andnud. Nii on mul juba päris pikka aega olnud," rääkis ta oma oskusest endast hetke parim vorm välja pigistada.