Jõhvi neiu arvati võrkpalli rahvusnaiskonna kandidaadiks

Peatreener Lorenzo Micelli teatas võrkpalliliidu vahendusel, et finaalturniirile pääsemise kõrval on teiseks suuremaks eesmärgiks tegelda paralleelselt noortega ja selleks moodustatakse B-koondis. "Koondise kandidaatide seas on mitu uut ja huvitavat mängijat ning ootan väga, et saaksin ka nendega koos töötada. Saame mängijaid vastavalt vajadusele kahe grupi vahel ka liigutada," ütles ta. Lisaks korraldatakse suvel laagreid ka eri vanuseklasside noortekoondistele.