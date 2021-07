Pippi-Lotta Enok kerkis hiilgava jooksuga juunioride EMil viiendaks

Enok kerkis 800 meetri jooksus püstitatud isikliku rekordiga 2,21,66 800 meetri jooksus seitsmevõistluse kokkuvõttes kaks kohta ettepoole - viiendaks. Enok küttis Kadrioru staadionil publiku emotsioonid lakke, kui alustas 200 meetrit enne lõppu võimsat spurti.

Kogutud 5634 punkti on ühtlasi Jõhvi kergejõustikuklubi Visa esindava Pippi Lotta Enoki uus isiklik rekord, mis on varasemast 119 punkti võrra parem. Eesti läbi aegade naiste edetabelis on see 15. tulemus.

Võistluse käigus püstitas Enok üksikaladel kokku kolm isiklikku rekordit, lisaks 800 meetri jooksule ka kõrgushüppes (1,75) ja 200 meetri jooksus (24,75).

Enok rekordvõistluse üksiktulemused olid: 14,61, 1.75, 10.65, 24,75, 6.00, 41.22, 2.21,66.

Euroopa meistriks tuli ülekaalukalt soomlanna Saga Vanninen 6271 punktiga. teiseks tuli hollandlanna Sofie Dokter (5878) ja kolmandaks sakslanna Marie Dehning (5778). Seega lahutas Enokit medalikohast vaid 144 punkti. Võrreldes avapäevaga õnnestus tal kolmandale kohale tulla lähemale 50 punkti võrra.