Pühajõel põrisesid tsiklid terve nädalavahetuse

Konkurents võistluste korraldamisel on tihe. Seda enam tuleb siin paljude arvates perifeerias pingutada, et Pühajõel välja mängitavad punktid erisugustes sarjades võimalikult kaalukad oleksid ja võistlejad seda krossi vahele ei jätaks. "Pingutame selle nimel väga, et Pühajõe motokross oleks oma näoga," sõnas peakorraldaja Martin Toovis.

Ida-Viru üks paremaid motomehi Riho Keerme tõdes, et Pühajõe rada pole liivarada nagu Eestis enamjaolt ning see tekitab paljudes võõristust. "Aga iga rada on kõigile startijaile võrdne, nii et kui mõni süüdistab korraldajaid, et midagi on valesti, siis pigem vaadaku peeglisse. Kui keegi on sinust kiirem, siis oled ise kehv," ütles ta.