"Sellest otsusest saan ma aru, et volikogus olles ei pea sa käituma nii, et vallal läheks hästi, vaid pead eelkõige mõtlema enda peale. Mul peaks olema kurjategija mõtteviis, et oskaksin kalkuleerida, kas minu hääletamine läheb kriminaalparagrahvi alla ehk kas summa ulatub 40 000 euroni või jääb see 39 999 euro peale," sõnas Neglason kohtuotsust kommenteerides.