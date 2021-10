Venemaa leegionärid tõid Kohtla-Järvele võidu pealinna Pantrite üle

Tähelepanuväärne on, et kõik viis Everesti väravat lõid Venemaa leegionärid Anton Kuznetsov, Jegor Antonenko, Ivan Jemeljanov, Aleksei Lebedev ja Florentin Mantulov.

Kohtla-Järve meeskonnaga liitusid sel sügisel veel viis Venemaa hokimeest ja nüüd moodustavad idanaabri leegionärid juba poole Everesti põhikoosseisust. Uutest liitunutest on huvitava karjääriga 32aastane Kuznetsov, kes on lisaks Venemaa klubidele mänginud ka USAs, Soomes ja Lätis.

Everesti peatreener Aleksandr Smetanin ütles pärast kohtumist Postimehe otseülekandes, et kui eelnenud hooaegadel pidi Everest hakkama saama põhiliselt kahe viisikuga, siis nüüd on tema käsutuses kolm ühtlaselt tugevat viisikut, kellele lisaks võib pingilt jääle saata neljandagi. Ta märkis, et kogenud mängijate kõrval on esimestes mängudes end heast küljest näidanud ka mitmed kohalikud noored.