Orti Grupi tegevjuht, Viljandi ettevõtja Andre Ustinov kinnitas detsembris, et uue aasta alguses hakatakse tsehhis uusi seadmeid paigaldama ning töötajatele saamata jäänud palgaraha välja maksma. Nüüdseks on jaanuar läbi saamas, kuid muutusi ei ole märgata.

"Kahjuks ei lähe asjad nii kiiresti, nagu ma arvasin," sõnas ettevõtja. "Tsehhis on hakatud vanu seadmeid lahti võtma ning tegeleme uute seadmete ostmisega − investeeringuteks on vaja tohutult raha. Loodan, et sel aastal õnnestub pagariäri uuendamise plaan ellu viia. Lepingud tarnijate ja müüjatega on alles, kuid neis tuleb samuti nii mõndagi muuta. Kõik see võtab aega, seepärast ei hakka ma tähtaegadest mitte umbkaudugi rääkima."