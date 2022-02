Kohus ei lasknud ka teist Saka roimades süüdi mõistetut vanglast välja

Eluaegset vangistust kandval Andrian Ojalal tekkis võimalus vanglast vabaneda, kuigi talle mõisteti 1996. aastal surmanuhtlus, mis hiljem asendati eluaegse vangistusega. Seaduse järgi on eluaegsest vangistusest võimalik tingimisi vabaneda, kui on kantud 25 aastat. See tähtaeg saabus kolmeliikmelisse bandesse kuulunud meestele esimest korda 2019. aastal, kuid toona ei pidanud kohtud meeste vabastamist põhjendatuks.