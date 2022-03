Kestvuskrossi hooaeg avati Lätis

"Lõuna pool on kevad käes, aga Eestis on veel enamik radu jäised, nii et sõidutrenni polegi teha saanud," ütles Riho Keerme. Samas lisaks Balti meistrivõistlustele läks sõit ka Läti meistrivõistluste ning Eesti Sandmani karikasarja arvestusse. "Viimases on vaid kolm etappi, seega hooaja kokkuvõttes on iga sõit suure kaaluga," sõnas Keerme.