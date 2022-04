Ukraina vutimeeste väravad tõid Narva Transile meistriliigas võidu

Transis kolm ukrainlast

77. minutil tuli Transi eest esimest korda platsile eelmisel nädalal meeskonnaga liitunud Ukraina ründaja Volodõmõr Prõjomov. Odessast pärit 36aastane ründaja on kuulunud Ukraina noortekoondisesse ja mitmetesse sealsetesse kõrgliigameeskondadesse ning tulnud Ukraina tippklubi Donetski Šahtari koosseisus ka oma maa meistriks. Tema kollektsioonis on Iraani meistri tiitel, ta on mänginud ka Venemaal, Saksamaal ja Singapuris.

Transile peaks kasuks tulema ka see, et Prõjomov on varem koos Dedetškoga mänginud. Narvalaste peatreeneri Aleksei Jerjomenko sõnul on uus ründaja vanusele vaatamata tohutu töövõimega. "Ta töötab ka kaitses, võib anda hullumeelselt hea söödu, lüüa ise väravaid ja siduda poolkaitse rünnakuga. Ta sobib meile ja sulandub hästi sellisesse jalgpalli, mida me tahame mängida," ütles Jerjomenko klubi kodulehe vahendusel.