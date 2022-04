Narva Trans lõpetas meistriliiga avaringi tabeli keskel

Trans võttis avaringis nii-öelda kohustuslikud võidud eeldatavate autsaiderite Pärnu Vapruse, Tallinna Legioni ja Tallinna Kalevi üle, mängis üle keskmike hulka kuuluva Kuressaare, aga jäi alla Tartu Tammekale. Kui viimane mäng välja arvata, siis hakkas Trans südilt vastu ka meistriliiga favoriitidele Levadiale, Florale ja Paide linnameeskonnale, kuid kõik need mängud lõppesid napi kaotusega, mis punktilisa ei toonud.

Narva Transi äärekaitsja Kevin Aloe ütles Soccernetile, et üldjoontes võib meeskond avaringiga enam-vähem rahule jääda: "Suures pildis, vaadates meie eelhooaega, võib panna esimesele ringile "kolme". Kõvasti arenguruumi on, aga ei olnud ka kõige kehvem, saime kohapealt minema küll. Siit on hea edasi minna."