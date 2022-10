Puitplaatide tootja AS Repo Vabrikud esitas pankrotiavalduse

AS REPO Vabrikud ei ole energiakandjate ning puidu kõrgete hindade tõttu enam konkurentsivõimeline oma müügiturgudel, mis on peamiselt Soomes ja Rootsis, teatas ettevõte märkides, et teised Euroopa plaaditootjad pakuvad toodangut 10-15 protsenti madalamate hindadega ja turg tervikuna on jahtumas.

"29.septembril esitas AS REPO Vabrikud kohtule pankrotiavalduse ettevõtte pankroti väljakuulutamiseks. Sellise otsuseni jõudmine oli väga raske. Ettevõtjana ei ole me samas suutelised tekkinud olukorda mõjutama," teatas ettevõte.

AS REPO Vabrikud annab tööd 148 töötajale ja kaudselt oma partnerite kaudu veel mõnesajale inimesele Ida-Virumaal ning kaugemal. Ettevõte on üks suuremaid tööandjaid Lüganuse vallas.

AS REPO Vabrikud koos oma eelkäija Püssi Puitlaastplaatide Kombinaadiga on tegutsenud järjepidevalt alates 1975. aastast väärindades väheväärtuslikku puitu ja tootes plaati mööblitööstusele.

Püssis puitplaate tootva Repo Vabrikute kommertsjuht Sven Paist rääkis 2021. aasta suvel Põhjarannikule, et puidu energiaks põletamise toetamine riigi poolt toob ettevõtte jaoks kaasa tooraine, saetööstuse jääkide ja hakkpuidu hinna tõusu. "Narvas põletatakse praegugi puitu [ilma toetuseta]. Nii mõnedki meie varasemad tarnijad ütlevad juba praegu, et kuna Narva jaamad maksavad rohkem, siis on neil mõistlikum oma koormaga meist mööda sõita ja see Narva viia," ütles ta, märkides, et kui lisandub riigi toetus, siis kasvavad ka nõudlus ja hind järsult. "Meile teeb see olukorra kahjuks hullemaks."