Kontroll Kohtla-Järve koolides: puudusi leiti, kuid ministeerium jäi rahule

Kõikides Kohtla-Järve koolides on korraldatud 1. ja 4. klasside õpilaste vanematele ja 4. klasside õpilastele rahuloluküsitlusi, mille tulemused kinnitavad, et nii õpilased kui ka lastevanemad on eestikeelsele õppele üleminekuga valdavalt kohanenud ja rahul. Pildil Kesklinna põhikool.

Foto: Postimees