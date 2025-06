VIDEO Eesti meistriks tulnud loodusteaduste õpetaja Kaur Alle läbis ööpäevaga ligemale 225 kilomeetrit

Kaur Alle täheldas, et kuna nii tema kui ka Julia Rakitina ning mitmed teisedki paremate hulka jõudnud ultrajooksjad on õpetajad, siis see ala sobib hästi selle ametiga. "See nõuab nagu õpetajateltki väga palju nii vaimset kui füüsilist vastupidavust," ütles ta, lisades, et ultrajooksu planeerimisel on kindlasti ka bioloogiateadmistest kasu.