SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) soovib ehitada tänapäevaseid elamispindu Jõhvi ja Kohtla-Järve piiri peale. Nii Jõhvi kui Kohtla-Järve kuuluvad IVIA asutajate hulka ja mõlema omavalitsusega on sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll.

Jõhvi vald on detailplaneeringu kehtestanud ja Jõhvi poolele on võimalik ehitada kokku neli kortermaja. "Jõhvi volikogu on teinud ka otsuse anda IVIA-le tasuta üle kaks kinnistut, kuhu elamuarendus tuleb," selgitas IVIA juht Teet Kuusmik.