Narvast pärit Itaalia esiliiga jalgpalluri Georgi Tunjovi treeneriks sai maailmameister

Praegu 21aastane poolkaitsja Tunjov mängib Itaalia esiliiga klubis Ferrara SPAL, kes palkas uueks peatreeneriks Itaalia koondise eest 117 korda mänginud De Rossi, kelle klubikarjäär möödus Itaalia tippklubis AS Roma. Treenerina on ta tulnud ka Euroopa meistriks, sest oli viimasel EMil Itaalia tiitlivõiduni tüürinud Roberto Mancini abiline.

Peatreenerina on De Rossile Tunjovi klubi esimeseks kogemuseks. SPALi hooaja algus on olnud nadi: kaheksast mängust on tulnud vaid üheksa punkti. Tunjov on saanud platsile neljas mängus kokku 108 minutiks.