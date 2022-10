Balti karikavõidust jäi puudu seitse sajandikku

Ala ise on Eestis rohkem tuntud tänapäeva ingliskeelse maailma mõjutusel downhill'ina ja Allar Keerme tegeleb sellega teist aastat. "Ega siin motokrossiga väga suurt vahet ei ole. Lihtsalt tuleb pidur varem lahti lasta, mitte gaasi juurde väänata," ütles ta naljaga pooleks. Aga muidu on suhteliselt samamoodi nagu mootorrattasõit. Kaks ratast, kiirus ja hüpped. Kui aga keegi arvab, et tegu on vaid nõlvast allaveeremisega ja võidab hulljulge, kes vähem pidurdab, siis nii see päris ei ole. "Plahvatuslikku jõudu jalgades on samuti vaja, et laugemas kohas kiiremini liikuda, kuna rada on lühike ja ajavõtt toimub sekundimurdosa täpsusega," selgitas Keerme.