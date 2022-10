Kas soovime kohtuotsust või Kohtla-Järve hea nime taastamist?

Samuti väidetakse, nagu süüdistataks kedagi valimislubaduste täitmise pärast.

Püüame asjas selgusele jõuda. Kas me tahame kohtuotsust või kogu Eesti silmis Kohtla-Järve hea nime taastamist? Juriidilist kohustust ametist lahkuda või linna valitsemisstiili muutust? Kas meile on olulised vaid kohtuotsused või võtame arvesse ka eetikat ja kultuuri, sealhulgas poliitilist?

Võimueetika ja -kultuuriga ei käi kuidagi kokku olukorrad, kus peaaegu pooled linnavalitsuse liikmetest on korruptsioonis kahtlustatavad ning samasugused kahtlustused on esitatud ka komisjonide esimeestele ja linnavolikogu juhtidele.

Ühes Nikolai Ossipenko firmas kõrgel ametikohal olev töötaja (ning ühtlasi endine Jõhvi saadik ja mullune Kohtla-Järve saadikukandidaat) küsis mult internetis: kus on kirjas, et kahtlustuse saamise korral peab ametnik oma kohalt tagasi astuma? Mitte kuskil pole kirjas! Niimoodi on lihtsalt kombeks − kuid ainult nende inimeste seas, kes teavad, mida tähendavad kultuur ja poliitiline vastutus.

Jah, muidugi võib oodata kohust ja kohtuotsust, seejärel apellatsioonikohtu otsust ja riigikohtu otsust ning alles siis ametist tagasi astuda − seda on meie linnas juba nähtud.

Tahaks väga, et need ajad oleks juba möödas ja enam kunagi tagasi ei tuleks. Selleks aga peab iga saadik ja ametnik tõstma oma sisemise lati kõrgele ning mõistma, et säärased skandaalid (ammugi siis võimu külge klammerdumine) teevad Kohtla-Järve mainele tohutut kahju.